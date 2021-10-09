Москва, 9 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Компания «Лига Фильм» занялась производством игрового сериала по мотивам истории российской музыкальной группы «Король и Шут». Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса «Кинопоиск».

Марина Каширская ИА REGNUM Флаг «Король и Шут»

Одним из продюсеров проекта стал бывший вокалист группы Андрей Князев, известный под псевдонимом «Князь». Режиссировать сериал будет Рустам Мосафир.

Планируется, что сериал выйдет в 2022 году. Сюжет проекта сосредоточиться на истории становления коллектива и его пути к успеху.

«Знаю, что и «Горшок» мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто», — отметил Князев.

Панк-группа «Король и Шут» была образована в Ленинграде в 1988 году. Андрей Князев стал участником группы с 1989 года. Пик популярности коллектива пришёлся на начало 2000-х годов. Музыканты группы прекратили гастрольную деятельность в 2013 году после смерти одного из основателей коллектива Михаила Горшенёва, выступавшего под прозвищем «Горшок».