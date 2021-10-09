Кызыл, 9 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 417. За минувшие сутки выявили 63 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Более трети новых случаев пришлось на жителей Кызыла. Также диагноз подтвердился у жителей Тандинского, Эрзинского, Кызылского районов, города Ак-Довурак и так далее.

«Из 63 заболевших мужчин — 26, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 30, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 295 больных COVID-19, в том числе 42 ребёнка. Состояние 67 пациентов оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда, по ситуации на 9 октября, составила 65,6%. На амбулаторном лечении находятся 267 человек.