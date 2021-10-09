Киев, , 07:35 — REGNUM Глава Украины Владимир Зеленский мог наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с днем рождения. Об этом заявил бывший украинский министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Рады Евгений Червоненко 8 октября в эфире телеканала «НАШ».

Владимир Зеленский President.gov.ua

По словам политика, у украинского лидера была возможность позвонить Путину.

«А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — сказал экс-министр.

Вместе с тем Червоненко подчеркнул, что речь идет не о личных, а о деловых отношениях.

«Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Владимир Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным и отметил, что считает проведение подобных переговоров необходимым шагом.

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