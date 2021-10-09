Штат Калифорния, США, 9 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Судоходную деятельность за последний год начали изучать следователи, пытаясь найти причину разлива нефти в американском штате Калифорния. Об этом 9 октября сообщает NBC News.

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Одной из причин прорыва нефтепровода, который использовался для транспортировки нефтепродуктов с платформ Хантингтон-Бич в порт Лонг-Бич, называют удар якорем. Согласно этой версии, неустановленное судно могло разрушить бетонную оболочку трубопровода и переместить его, зацепив якорем.

Убеждённость в этой версии прорыва трубопровода высказал председатель Совета морской разведки береговой охраны капитан Джейсон Нойбауэр. При этом отмечается, что в районе прорыва трубы никаких судов замечено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водолазы выявили повреждённый участок нефтепровода в американском штате Калифорния. Труба была смещена на 33 метра и в ней обнаружили трещину длиной около 30 см.