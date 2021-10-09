Из-за возгорания в томском театре пострадал работник
Томск, 9 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Томске в результате возгорания пострадал работник Театра юного зрителя. По факту происшествия организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.
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Огонь
Предварительно установлено, что возгорание произошло вечером 7 октября в щитовой. 51-летний работник получил ожоги 30% тела, после чего его госпитализировали в больницу.
В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по её итогам.