Омск, 9 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту убийство 37-летней местной жительницы. Тело женщины было найдено в её собственной квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, в августе к своему сыну погостить приехала ранее судимая за убийство мать, освободившись из мест лишения свободы. Несколько дней родственники распивали алкогольные напитки.

«Под утро 8 октября, когда сын ушел спать, между подозреваемой и невесткой произошла ссора, во время которой подозреваемая ударила ножом в шею невестку, причинив смертельное ранение, от которого потерпевшая скончалась на месте», — отметили в управлении.

После чего 56-летняя женщина сама пришла в полицию и рассказала о произошедшем. К настоящему времени она задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.

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