Циолковский, Амурская область, 9 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Общая сборка ракеты была завершена 8 октября. На 9 октября назначено заседание госкомиссии, которая примет решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Предстоящий запуск ракеты «Союз-2.1б» с пакетом из 36 спутников OneWeb станет шестым коммерческим стартом с космодрома «Восточный». Пуск запланирован на 14 октября 2021 года.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг спутникового интернета. Запуски космических аппаратов OneWeb проводятся на коммерческой основе российскими носителями «Союз».

Первый запуск спутников OneWeb состоялся в феврале 2019 года. Сейчас на орбиту выведено 322 спутника, общее число аппаратов в составе группировки превысит 600.