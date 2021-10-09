Москва, 9 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова объявила об объединении учреждения с Содружеством актеров Таганки, 8 октября сообщил сайт московского мэра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр на Таганке

Она отметила, что воссоединение состоялось после раскола, которому больше 40 лет. Глава учреждения также заявила, что Содружество актеров Таганки получит название «Новая сцена». Апексимова добавила, что главной задачей объединенного коллектива становится подготовка «новых интересных спектаклей».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правительство Подмосковья объявило, что с 1 октября открывается большой зал в Московском областном театре юного зрителя (ТЮЗ).