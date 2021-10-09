Красноярск, 9 октября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувший пожароопасный сезон зарегистрирован 681 лесной пожар на общей площади 43,4 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

По сравнению с прошлым годом число пожаров в лесах снизилось в два раза, а пройденная огнём площадь — сразу в десять раз. По словам руководителя краевого лесопожарного центра Виталия Простакишина, сезон 2021 года прошёл «относительно спокойно».

«В первую очередь — это результат эффективно организованной в крае работы по охране лесов от пожаров. Речь идет о внедрении новой спецтехники и оборудования, многоуровневой системы круглосуточного мониторинга, оперативном реагировании и доставке сил и средств к очагам возгораний», — добавил он.

Как отмечается, центр в этом году получил 80 единиц спецтехники для тушения возгораний, а также свыше 1,6 тыс. единиц оборудования и снаряжения. До конца года поступят ещё 12 лесопожарных модулей и катер.