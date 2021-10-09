Пекин, 9 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек были эвакуированы из-за непрекращающихся уже несколько дней ливней в китайской провинции Шаньси. Об этом 8 октября сообщило агентство Синьхуа.

И. Имре. Наводнение

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Китая, ливневые дожди, обрушившиеся на значительную часть провинций Шаньси, Ганьсу и Шэньси, привели к повышению уровня воды и наводнениям на многих местных реках, а также к обрушениям зданий, оползням и повреждению инфраструктуры.

В провинции Шаньси подтопление привело к обрушению части стены древнего городка Пинъяо, возраст которого составляет около 2800 лет. Длина обрушения составила 25 метров, пострадавших нет. Была приостановлена работа в почти 400 угольных шахтах и на 14 химических предприятиях. Эвакуированы в общей сложности 55 тыс. человек.

Водой прорвало дамбу на реке Фенхэ, притоке Хуанхэ. Местные власти задействовали строительную технику для укрепления дамбы. В провинции Шаньси было введено чрезвычайное реагирование III уровня на стихийные бедствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прорыве дамбы на реке Фенхэ из-за наводнения, вызванного непрерывными сильными ливнями.