Челябинск, 9 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Челябинске неизвестные устроили погром на Митрофановском кладбище. Об этом пишут СМИ.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

По данным пресс-службы городского УМВД, было повреждено 39 надгробий. По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Вандалов ищут.

Отметим, кладбище было создано в 1870 году. В 1950-х захоронения там прекратили. На кладбище похоронены известные в Челябинске люди, среди которых спортсмены, Герои Советского Союза и другие.