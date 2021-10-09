Улан-Удэ, 9 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 95 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в республике подтверждено более 59,9 тыс. случаев инфицирования, из которых почти половина приходится на жителей столицы Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени свыше 51,3 тыс. человек, в том числе 54 за последние сутки.