Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибудет в Москву 11 октября для обсуждения с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонних и региональных вопросов, сообщили в пресс-службе американского Госдепа.

Виктория Нуланд

В столице России американский дипломат пробудет два дня, затем отправится в Бейрут и Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти ещё в 2019 году отказали Виктории Нуланд во въездной визе, её имя внесли в «чёрный список» в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о достижении договорённости с американской стороной о поездке Нуланд в Москву.

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