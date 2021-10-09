Техас, США, 9 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Действие запрета на выполнение закона об абортах в американском штате Техас временно приостановил апелляционный суд в США. Об этом 9 октября свидетельствуют документы из базы данных суда.

Штат Техас (сс) TUBS

Закон о запрете абортов в штате Техас вызвал множество споров, его противники ищут возможности пересмотра дела в Верховном суде и отмены закона. 6 октября федеральный окружной суд в Техасе ввёл запрет на действие закона с формулировкой: «Женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищенными Конституцией».

Сторонники закона оспорили решение окружного суда в апелляционном суде в Новом Орлеане. Суд счёл возражения оправданными и постановил министерству юстиции США дать разъяснения о возможности приостановки действия закона.

Закон об абортах вступил в силу в американском штате Техас в начале сентября. Он вызвал множество споров в американском обществе и на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем для обсуждени, наряду с обязательной вакцинацией от COVID-19 и ситуацией с мигрантами на границе с Мексикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что клиники Техаса продолжили делать операции по прерыванию беременности через день после того, как федеральный судья заблокировал запрет на аборты в штате.