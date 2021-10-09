Оренбург, 9 октября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области от отравления суррогатом алкоголя пострадали уже 49 человек. Об этом по данным на 21:00 по местному времени 8 октября сообщила вице-губернатор по соцполитике Татьяна Савинова.

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Из них 21 человек скончался. Отравившиеся выявлены в нескольких населённых пунктах, в том числе в Орске. Все службы Оренбуржья функционируют в режиме повышенной готовности. А губернатор Денис Паслер находится на востоке области.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовом отравлении стало известно 7 октября. Власти региона просят граждан воздержаться до окончания расследования от употребления любой алкогольной продукции.