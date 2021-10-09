Тегеран, 9 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Мохаммад Али Гераей, иранский борец и капитан сборной Ирана, победил венгерского соперника на чемпионате мира по борьбе 2021 года в Норвегии и завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 октября.

Сборная Ирана по вольной борьбе набрала 3 золота, 3 серебра, 1 бронзу и 162 очка, заняв 3-е место в мире на чемпионате мира по борьбе в Осло 2021 года в Норвегии, в то время как Россия и Соединенные Штаты с 173 и 165 очками заняли первое и второе места соответственно.

Мировые соревнования по борьбе в Осло, которые начались 25 сентября, завершатся 10 октября после того, как будут определены лучшие команды и борцы.

По ходе соревнований представители иранской сборной Хоссейн Язданив весе 86 кг, Камран Кассемпур в весовой категории 92 кг и Амир-Хоссейн Заре в весе 125 кг завоевали золотые медали. Али-Реза Сарлак (57 кг), Амир-Мохаммад Яздани и Мохаммад Ноходи (79 кг) заполучили серебро, при этом иранец Моджтаба Голидж в весе 97 кг завоевал бронзовую медаль.