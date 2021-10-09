Пекин, 9 октября 2021, 06:36 — REGNUM Отмена таможенных пошлин и санкций стали вопросами переговоров вице-премьера госсовета Китая Лю Хэ и представителя США Кэтрин Тай, 9 октября передает Центральное телевидение КНР.
Разговор осуществлялся по видеосвязи. Пекин разъяснил Вашингтону свою позицию по модели экономического развития и производственной политики Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аппарат американского представителя Кэтрин Тай распространил информацию о том, что переговоры США и Китая в сфере торговли продолжатся после проведения дополнительных консультаций между сторонами.
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