Пекин, 9 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Отмена таможенных пошлин и санкций стала вопросом переговоров вице-премьера госсовета Китая Лю Хэ и представителя США Кэтрин Тай, 9 октября передает Центральное телевидение КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Разговор осуществлялся по видеосвязи. Пекин разъяснил Вашингтону свою позицию по модели экономического развития и производственной политики Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аппарат американского представителя Кэтрин Тай распространил информацию о том, что переговоры США и Китая в сфере торговли продолжатся после проведения дополнительных консультаций между сторонами.