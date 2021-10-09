Тегеран, , 09:00 — REGNUM 8 октября президент Ирана Ибрагим Раисивыразил удовлетворение тем, что электростанция в Бушере работает на максимальной номинальной мощности и вырабатывает 1000 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По итогам посещения различных сооружений атомной электростанции в Бушере президент Ирана заявил журналистам, что одним из принципов политического курса Исламской Республики является использование атомной энергии исключительно в мирных целях.

Он напомнил, что в этой связи была определена миссия Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) по производству 10 000 мегаватт электроэнергии в стране. Президент также заявил, что ядерные знания в будущем будут определять научное развитие стран.

Раиси сообщил, что значительный рост и развитие ядерных знаний приведет к продвижению других высокотехнологичных отраслей экономики.