Тегеран, 9 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. 8 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что ирано-саудовские переговоры находятся на правильном пути, хотя необходимы дальнейшие консультации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания на пресс-конференции по окончании своего визита в Ливан, приветствуя текущие переговоры с Саудовской Аравией. Глава МИД подчеркнул, что на данный момент обе стороны достигли четких договоренностей.

«Иран характеризуют переговоры между двумя государствами как конструктивные», — сказал он, выразив надежду, что обе стороны достигнут соответствующих результатов.

«Саудовская Аравия и Иран являются ключевыми странами Ближнего Востока», — отметил иранский дипломат, подчеркнув, что оба государства играют решающую роль в содействии обеспечению устойчивой безопасности в регионе.

Комментируя свою поездку в Ливан, глава МИД Ирана выразил готовность сотрудничать с ливанским правительством в области медицины и продовольствия.