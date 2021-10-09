Тегеран, , 08:54 — REGNUM 13-я администрация Исламской Республики Иран активизировала укрепление политических и экономических связей не только с региональными партнерами, но и с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна на основе прагматичной и всеобъемлющей внешней политики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси обрисовал курс нового правительства страны, подчеркнув, что Исламская Республика рассматривает соседние государства как братьев и ближайших друзей, в связи с чем уделяет приоритетное внимание расширению отношений с соседями.

С тех пор иранские дипломаты прилагали все усилия для восстановления отношений с соседними странами. Восстановление связей настолько важно, что президент страны неоднократно подчеркивал значимость укрепления отношений с соседями, такими как Ирак.

Во время своего визита в провинцию Илам Раиси указал на культурные и духовные общности между иракцами и иранцами, отметив, что наличие 430 километров общей пограничной линии не является угрозой, причем данное обстоятельство следует рассматривать как возможность расширения торговых связей.

13-я администрация в Иране играет ключевую роль в региональных саммитах, включая недавнюю региональную конференцию по Ираку. В саммите приняли участие представители Египта, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Турции, Франции и Ирана.