Буэнос-Айрес, 9 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Объём экспорта аргентинского вина в 2020 году достиг 40 млн бутылок, спровоцировав острый дефицит стекла в стране, сообщило 8 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

PetraBlahoutova Бутылки

По данным торговой палаты винодельческой отрасли Аргентины, более полумиллиона рабочих мест в стране прямо или косвенно связаны с производством вина. Ситуация усугубилась после всплеска потребления алкоголя во всём мире, вызванного пандемией COVID-19, а также пожара на одном из немногих производителей стекла в Южной Америке.

«Мы никогда не переживали такого дефицита», — сообщила агентству руководитель одной из аргентинских компаний Мариана Онофри.

По её словам, сегодня предприятию не хватает 6 тыс. бутылок из 30 тыс., поэтому вскоре оно будет вынуждено отправлять вино за границу в контейнерах для розлива.

Отмечается, что виноделы попросили у правительства Аргентины отменить тарифы на импортные бутылки, предупредив, что отказ от их утилизации ускорит инфляцию в отрасли.