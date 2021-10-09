Тегеран, , 08:48 — REGNUM 8 октября парламентская делегация Исламской Республики Иран прибыла в Рим (Италия) для участия в предварительном заседании Конференции ООН по изменению климата (COP26). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно icana. ir, Организация Объединенных Наций и Межпарламентский союз (МПС) организуют саммит, в котором 8−9 октября в Риме примут участие спикеры парламентов и представители 72 стран, к также восьми международных организаций.

На саммите рассматриваются глобальные цели по борьбе с изменением климата, пропаганде «зеленого» отношения к биологической ситуации во время пандемии COVID-19, финансированию международной политики в области изменения климата, а также подчеркивается роль парламентов в достижении этих целей.

В конце саммита участники намерены утвердить первоначальный проект заключительного документа парламентской конференции ООН по изменению климата.

Хамид Баят, посол Ирана в Риме, приветствовал иранскую парламентскую делегацию, обсудив с иранскими высокопоставленными лицами ряд вопросов накануне саммита.

Баят также указал на окружающую среду и сельское хозяйство Италии, подчеркнув, что итальянские власти готовы расширять сотрудничество с официальными лицами Исламской Республики по экологическим и сельскохозяйственным вопросам.