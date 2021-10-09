Тегеран, 9 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Иранским спортсменам, участвующим в Корпоративных спортивных играх 2021 года в Афинах (Греция) удалось завоевать 23 медали в первый день соревнований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 октября.

8 октября стартовали Корпоративные спортивные игры 2021 года. Чемпионы Ирана смогли завоевать 23 медали в легкой атлетике, плавании и метании дротиков.

Иранские бегуны завоевали 11 различных медалей как в мужской, так и в женской категориях. В первый день соревнований иранские бегуны смогли завоевать пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

В соревнованиях по пляжному волейболу иранская «Сана Амин» победила французскую команду со счетом 2:0, а команда муниципалитета Мешхеда также обыграла другую французскую команду со счетом 2:0.

Пловцы из команд Хафт Таппех Хузестан и Фулад Мобараке Сепаханзавоевали в общей словесности 11 медалей.

Кроме того, команда по настольному теннису марганцевых рудников Кум разгромила соперников из Германии, Франции и Греции, чтобы выйти в четвертьфинал Корпоративных спортивных игр 2021 года.