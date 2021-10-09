Тегеран, , 08:39 — REGNUM 8 октября генеральный секретарь ливанского движения сопротивления «Хезболла» Сайед Хасан Насралла заявил в беседе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, что Исламская Республика доказала, что является искренним союзником и верным другом ливанской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Бейруте Мохаммад-Джалал Фирузния также принял участие во встрече, в ходе которой ливанская и иранская стороны обсудили последние события в Ливане и регионе.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Тегеран занимает твердую позицию, когда речь заходит о поддержке Ливана и движения сопротивления.

Насралла, со своей стороны, поблагодарил Исламскую Республику Иран за поддержку ливанского правительства, нации и сопротивления в течение последних десятилетий. «Иран доказал, что он искренний союзник и верный друг, который не бросит своих друзей даже в трудные времена», — отметил Насралла.

Амирабдоллахян в ходе своего первого визита в качестве министра иностранных дел прибыл в Ливан, проведя переговоры с различными высокопоставленными ливанскими должностными лицами для рассмотрения двусторонних и региональных вопросов.

Иранский высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова оказать всестороннюю поддержку Ливану.