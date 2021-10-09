Тегеран, , 08:35 — REGNUM 8 октября президент Ирана Ибрагим Раисиописал южную провинцию Бушер как центр сельского хозяйства, рыболовства, нефтяной и газовой промышленности. Он отметил, что благодаря существующим возможностям нет смысла говорить о наличии безработицы в провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Прибыв в аэропорт Бушера, иранский президент заявил журналистам, что текущее правительство продолжит работу, проделанную в провинции Бушер, и предпримет дополнительные шаги для активизации проектов по развитию морской экономики, сельского хозяйства и рыболовства, чтобы максимально эффективно использовать возможности провинции.

«В провинции проделана важная работа, но еще многое предстоит сделать для устранения ряда проблем в регионе и развития нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, а также инфраструктурных проектов в области электроснабжения, водоснабжения, автомобильных и железных дорог», — заявил президент.

Он также выразил надежду, что после окончания пандемии COVID-19 правительство проведет открытые заседания с жителями южной провинции, чтобы выслушать их требования и предложения.