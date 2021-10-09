Тегеран, , 08:31 — REGNUM 8 октября президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Бушер и был торжественно встречен временными властями южной провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В сопровождении ряда министров и их заместителей иранский президент посетил провинцию, чтобы ознакомиться с проблемами и возможностями этого региона. Ростам Гасеми, министр дорожного и городского развития, также прибыл в Асалуйе, чтобы осмотреть инфраструктурные проекты в провинции Бушер.

Во время поездки президент проведет переговоры с представителями различных слоев общества, журналистами и административными должностными лицами.

Среди других программ визита — осмотр некоторых строительных проектов, встреча с семьями жертв ирано-иракской войны и обсуждение ряда вопросов с местной администрацией, фермерами, ремесленниками и активистами культурного наследия.

В последние месяцы президент Раиси посетил провинции Хузестан, Систан и Белуджистан, Южный Хорасан, Илам, а также Кохгилуйе и Бойерахмад.