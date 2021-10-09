Гонконг, Китай, 9 октября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Тропический шторм «Лайонрок» достиг китайского специального административного района Гонконг и принес с собой шквалистый ветер с ливнями, 9 октября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

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Синоптики объявили в городе штормовое предупреждение в 8 из 10 баллов. Из-за разгула стихии в Гонконге закрылись офисы, банки, госучреждения, а также были приостановлены все разгрузочные работы в порту и закрыто паромное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на ряд районов Омана и Иран обрушился тропический циклон «Шахин», из-за которого погибли девять человек.