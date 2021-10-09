Эр-Рияд, 9 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Не менее десяти человек пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со взрывчаткой на аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии, 8 октября сообщило агентство SPA со ссылкой на официального представителя командования аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики.

U.S. Air Force Дрон

Среди пострадавших есть туристы и сотрудники воздушной гавани. По утверждению саудовской стороны, БПЛА был запущен представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября хуситы выпустили беспилотник со взрывчаткой в направлении международного аэропорта города Абха на юге Саудовской Аравии. БПЛА был сбит, однако при его уничтожении четыре человека получили ранения.