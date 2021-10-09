Сантьяго, , 05:34 — REGNUM Чилийский лидер Себастьян Пиньера осудил решение прокуратуры Чили начать расследование в его отношении в связи с информацией из так называемого «досье Пандоры». Об этом глава республики заявил в ходе выступления 8 октября.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

По его словам, правоохранительные органы уже изучали дело о продаже рудника Dominga, но им не удалось найти состава преступления. Пиньера также отметил, что никогда не участвовал в какой-либо деятельности, связанной с указанной шахтой.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пресс-служба Пиньеры опровергла его причастность к офшорным схемам, которые были упомянуты в «досье Пандоры».

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