Вашингтон, 9 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Обсуждение сотрудничества США и Китая в сфере торговли продолжится после дополнительных консультаций между сторонами, сообщили 8 октября в пресс-службе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Договорённость о проведении консультаций была достигнута в ходе телеконференции американского представителя и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

«Тай и вице-премьер Лю (Хэ) рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США по-прежнему обеспокоены «нерыночной политикой и практикой Китая, которая наносит ущерб американским рабочим, фермерам и предприятиям», поэтому Тай подчеркнула, что «с нетерпением будет ждать переговоров» с китайскими коллегами.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча китайской и американской делегаций в Швейцарии стала способом урегулировать разногласия, возникшие между США и Китаем в последние годы.