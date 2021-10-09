Находка, Приморский край, 9 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Студент, подозреваемый в засыпании землёй Вечного огня, был задержан сотрудниками полиции в городе Находка. Об этом 9 октября сообщил новостной портал «МВД Медиа».

Gov-murman.ru Ветераны у Вечного огня

Информация о повреждении памятника Победы в Великой Отечественной войне поступила в отделение полиции вечером 8 октября. Работники компании, занимающиеся приведением в порядок территории у мемориала, увидели, что цветы на клумбах вырваны с корнем и вместе с землей брошены в Вечный огонь.

Личность подозреваемого в противоправных действиях была оперативно установлена. Им оказался 19-летний студент второго курса одного из вузов города Владивостока. Свою вину задержанный признал, сообщив, что совершил акт вандализма, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек в своём проступке раскаялся.

В отношении подозреваемого был составлен акт об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». В качестве наказания студенту грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, ему придётся оплатить стоимость уничтоженных цветов и работы по очистке мемориала от земли и мусора.

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