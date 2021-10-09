Казань, 9 октября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Сборная России по футболу добилась победы над командой из Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу российских футболистов.

Vividscreen.info Футбол

Единственный гол на 24-й минуте матча забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.

Тренер сборной России Валерий Карпин по результатам встречи признал, что во время игры футболисты допускали много ошибок в передачах.

«Сегодня не делали так, как нужно, как это было в игре с Хорватией. Не получалась игра с мячом. Теряя мяч на второй-третьей передаче, тяжело играть», — сказал он, добавив, что остался доволен самоотдачей игроков.

Следующую игру российская команда проведет со сборной Словении. Она состоится 11 октября в 21:45 мск, команды встретятся на стадионе в Мариборе.