Штат Джорджия, США, 9 октября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате крушения лёгкого самолёта в американском штате Джорджия. Об этом 9 октября сообщает местный телеканал FOX 5.

Самолёт

Авиакатастрофа произошла на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри, после падения самолёт загорелся. Все четыре человека, находившиеся на борту самолёта, погибли. После ЧП аэропорт был закрыт. Личности погибших не разглашаются.

Расследование причин и обстоятельств трагедии ведёт федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке пассажирского самолёта в аэропорту «Трабзона» на западе Турции после сообщений о бомбе на борту воздушного судна.