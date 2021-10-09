Новосибирск, 9 октября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания врасчёте на месяц всентябре 2021 года составила 4860,98 руб. По сравнению с августом онаснизилась на3,2%, а с начала года увеличилась на8,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Продуктовый набор

Отмечается, чтов структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронныеизделия— 28,1%, долямолочных продуктов — 20,8%, плодов иовощей— 15,6%, мяса и мясопродуктов— 17,8%, жиров— 5,5%, рыбы — 4,3%, чая, соли и специй— 3,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,3%, яиц— 2,3%.

Региональный орган статистики уточняет, чтосреди регионов Сибирского федерального округа самая высокаястоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам сентябрясложилась в Красноярском крае (5578, 28 руб.), самаянизкая— в Омской области (4236,78 руб.).