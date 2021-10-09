Вашингтон, 9 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Квоту приёма беженцев в два раза увеличил президент США Джозеф Байден на 2022 финансовый год. Об этом сказано в заявлении, распространённом 9 октября пресс-службой Белого дома.

Беженцы

Лимит приёма беженцев был увеличен с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. Как пояснил американский лидер, такое решение отвечает гуманитарным соображениям, либо «иным образом отвечает национальным интересам».

Уточняется, что из стран Европы и Центральной Азии власти США готовы принять только 10 тыс. беженцев. Финансовый год в США начался с 1 октября 2021 года.

Стоит отметить, что при экс-президенте США Дональде Трампе лимит на приём беженцев составлял 15 тыс. человек. Байден, заняв пост главы государства, увеличил квоту до 62,5 тыс. человек в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США возобновило приём беженцев из Афганистана после карантина по кори и ряду других заболеваний, выявленных у эвакуированных из Кабула гражданах.