Женева, Швейцария, , 04:20 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает аморальным сложившееся положение дел с распределением вакцин от COVID-19, при котором богатые страны препятствуют получению препаратов бедными государствами. Об этом 8 октября сообщило агентство France-Presse.

Антониу Гутерреш Stemoc

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая страна, в которой вакцинировали хотя бы 40% населения, «делает слишком мало, чтобы остановить кризис COVID-19».

«Это позволяет мутациям развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов», — сказал Гутерреш.

Он добавил, что если вирус распространится в районах с небольшой долей вакцинированных людей, то возрастет вероятность появления варианта, который может стать устойчивым к вакцинам.

«Все усилия по вакцинации, предпринятые в развитых странах для вакцинации всего населения один, два или три раза, — все эти усилия потерпят крах. И эти люди не будут защищены», — объяснил генсек ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН назвали основную причину распространения новых штаммов коронавируса