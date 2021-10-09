Берлин, , 03:58 — REGNUM Министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Польшу полностью соблюдать правила Евросоюза и уважать общие ценности объединения. Об этом говорится в опубликованном 8 октября заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

Польский орел President.pl

В Германии и Франции выразили неудовлетворение в связи с тем, что Конституционный суд Польши признал несоответствующей норму о превосходстве европейского права над польской конституцией.

«Мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам», — ответили на это Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.

Они добавили, что такое уважение должно проявляться каждым государством в ЕС и этот принцип точно относится к Польше, которая «занимает центральное место» в союзе.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия не смирится с решением Польши о непризнании европейского права главным.

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