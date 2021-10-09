Штат Мэриленд, США, 9 октября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Две женщины погибли в результате перестрелки на территории дома престарелых в американском штате Мэриленд. Об этом 8 октября сообщает ABC News.

U.S. Department of Defense Стрельба

По предварительной информации, жертвами злоумышленника стали сотрудницы дома престарелых в округе Принс-Джордж. Прибывшая на место происшествия полиция задержала подозреваемого в стрельбе, его личность устанавливается.

Возле учреждения собрались родственники проживающих в доме престарелых. Территория в районе дома престарелых оцеплена, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Уточняется, что угрозы для общества нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе на территории школы в Техасе.