Саратов, 9 октября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Водитель автобуса избил водителя троллейбуса на почве конкуренции за пассажира в Саратове. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба мэрии города в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбусы

Конфликт произошел в районе делового центра «Навигатор». По предварительной информации, водитель автобуса №11 ударил своего коллегу, водителя троллейбуса №5 через открытое окно. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, он был госпитализирован.

Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) по факту избиения работника обратилось с заявлением в полицию. Как пояснили представители СГЭТ, маршруты троллейбуса №5 и автобуса №11 дублируют друг друга практически полностью. Из-за этого между водителями постоянно возникают конфликты, водители автобусов считают водителей троллейбусов своими конкурентами и всеми способами пытаются перехватить пассажиров.

В настоящее время по факту избиения человека сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте между двумя мужчинами, который произошёл в Югре. В ходе драки один из участников конфликта нанёс оппоненту более 50 ножевых ранений.