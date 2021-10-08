Москва, 9 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Информацию о предстоящем визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Захарова сообщила о достижении договорённости с американской стороной о поездке заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. По словам официального представителя МИД РФ, визит состоится 11−13 октября.

Кроме того, Захарова уточнила, что у Нуланд запланированы переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о проработке вопроса о выдаче Виктории Нуланд въездной визы в Россию.