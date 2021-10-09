Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Обвинения в стремлении использовать штурм Капитолия 6 января в замалчивании своих провалов выдвинул администрации Белого дома экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 8 октября сказано в заявлении, распространённом пресс-службой политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп признал своё обращение в Национальное управление архивов и записей с просьбой не давать следственной комиссии Конгресс информацию о том, каковы были его действия в тот день. Экс-президент США пояснил, что это сделано в интересах «защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей».

Расследование следственной комиссии Конгресса Трамп назвал «фейковым». По мнению экс-главы Белого дома, цель расследования лишь одна — «воспользоваться ресурсом государственного аппарата для того, чтобы заставить замолчать Трампа и движение «Сделаем Америку снова великой».

Также Трамп уточнил, что администрация Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.

«Это очередная большая ширма — они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности», — добавил бывший американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом помешал Трампу засекретить важные документы, содержащие информацию о действиях экс-президента 6 января.

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