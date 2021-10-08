Киев, 9 октября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении размера государственного бюджета на 2021 год на 39,41 млрд гривен (около $1,5 млрд) приняла Верховная рада 8 октября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Согласно законодательной инициативе, 12 млрд гривен (около $455,7 млн) из этой суммы должно пойти на обеспечение социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Еще 5,7 млрд гривен (около $216,5 млн) предназначены на обеспечение вооруженных сил Украины, а 2 млрд гривен (около $76 млн) — на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также предусмотрены статьи затрат, связанные с программой строительства транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что совокупный госдолг страны составляет чуть более $90 млрд.