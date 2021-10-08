Кабул, 9 октября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждает теракт, произошедший 8 октября в мечети в афганской провинции Кундуз. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель организации Забихулла Муджахид.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

По его словам, захватившие власть в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещают найти и наказать виновных в случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны произошел взрыв, унесший жизни около ста человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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