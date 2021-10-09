Москва, 9 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Парки, скверы и аллеи Москвы украсят растения из садов фестиваля «Цветочного джема». Об этом сообщили в организационном комитете мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Фестиваль проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. В рамках него специалисты демонтировали фестивальные сады и сейчас готовы высадить почти 50 тысяч кустарников, цветов и деревьев на новые постоянные места. При этом наиболее активные жители города обращаются в оргкомитет и сами предлагают локации, которые можно озеленить. Отмечается, что больше всего растений, почти 7 тыс., высадят в парке «Яуза», на территории которого появятся рудбекии, гортензии, дерен, розы, березы, перовския.

«В парке мы высадим растения, которые смогут пережить зиму. Конечно, теплолюбивые южные кустарники и цветы не перенесут русские крепкие морозы, поэтому их мы передаем в питомники, где за ними будут ухаживать должным образом, а также в ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова Аптекарский огород», — рассказали в оргкомитете фестиваля «Цветочный джем».