Панама, 9 октября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Новый рекорд по объему грузооборота за год поставил Панамский канал, 8 октября сообщило агентство Prensa Latina.

Roger W Панамский канал

С октября 2020 года по сентябрь 2021 года через этот водный путь прошло по меньшей мере 500 млн тонн грузов. За предыдущий аналогичный период канал пропустил 475 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года через Панамский канал прошел контейнеровоз OOCL с почти 14 тысяч контейнеров на борту, что стало рекордом для этого водного пути.