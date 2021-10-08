Фритаун, 9 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Указ об отмене смертной казни в Сьерра-Леоне подписал президент страны Джулиус Маада Био, 8 октября сообщило Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Двое в городе». Реж. Хосе Джованни. 1973. Франция — Италия Перед казнью

Он заявил, что указанное событие «открывает новую страницу в истории государства». Закон об отмене смертной казни в Сьерра-Леоне принят парламентом республики в июле. Теперь вместо этой меры наказания в стране за тяжкие преступления будут приговаривать к пожизненному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта смертная казнь была отменена в американском штате Виргиния.