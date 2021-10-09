Дамаск, , 00:53 — REGNUM Разрешение вернуться на родину получил бывший вице-президент Сирии Рифат Асад, который является дядей действующего сирийского лидера Башара Асада. Об этом 8 октября сообщило издание Al-Watan.

Изображение Башара Асада в Сирии Emesik

Он находился в эмиграции 37 лет. Глава государства позволил дяде жить в Сирии при условии, что тот не будет заниматься политической деятельностью. 84-летний Рифат Асад прибыл из Парижа, после того, как французские власти конфисковали принадлежащее ему имущество в рамках судебного приговора.

Во Франции он был осужден за отмывание денег, нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств, однако по состоянию здоровья не смог отбыть четыре года в тюрьме, которые были назначены судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года судебные власти Испании предложили судить Рифата Асада по подозрению в причастности к отмыванию более €600 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании дядю президента Сирии заподозрили в отмывании денег