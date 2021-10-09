Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Встреча делегации США и высокопоставленных представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намечена в Дохе. Об этом 8 октября сообщает агентство Reuters.

В Афганистане

По данным агентства, встреча может состояться 9 или 10 октября в столице Катара, городе Доха. Представители США попытаются оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обеспечения безопасности граждан США и ряда других стран, ожидающих эвакуации из Афганистана.

Кроме того, будет предпринята попытка договориться об освобождении граждан США, удерживаемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В случае, если встреча состоится, она станет первой после вывода войск США из Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России призвали США сгладить последствия присутствия в Афганистане.

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