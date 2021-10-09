Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп пытался засекретить документы, содержащие сведения о его действиях в день штурма Капитолия 6 января, но ему помешал действующий американский лидер Джо Байден. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 8 октября на брифинге.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она пояснила, что экс-глава государства пытался воспользоваться правовой отсылкой, чтобы эти бумаги не были переданы специальной комиссии конгрессменов, занимающейся расследованием. Однако пункт, на который сослался Трамп, в его случае оказался не применим.

По словам Псаки, Байден, настаивает на том, что указанная информация важна как для народа, так и для Конгресса США. Пресс-секретарь также отметила, что нынешняя администрация Соединенных Штатов очень серьезно относится к произошедшему у стен Капитолия и сотрудничает по этому делу, в том числе, и со спецкомиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября издание Guardian распространило информацию о том, что Дональд Трамп собирается подать иск в суд, чтобы запретить рассекречивать документы Белого дома о штурме Капитолия.

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